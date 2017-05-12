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Злоумышленники по телефону совершили неудачную попытку завладеть деньгами жительницы города Яровое, воспользовавшись схемой "ваш ребенок попал в беду". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Отмечается, что днем на домашний телефон 70-летней женщины позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь якобы толкнула человека, который из-за этого получил тяжкие телесные повреждения. Чтобы урегулировать ситуацию и помочь девушке избежать ответственности, неизвестный потребовал немедленно перевести 50 тысяч рублей. Пенсионерка поняла, что ее обманывают, положила трубку и обратилась в полицию.
Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников.
В полиции напоминают, что любую информацию нужно тщательно перепроверять, не следует впадать в панику, а также не надо перечислять деньги на неизвестные счета.
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