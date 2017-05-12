Пятница, 12 Май, 15:41

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,12
€ 62,16
Brent
$ 51,5
24°
Обь
433см +19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы - 2017Дорожный ремонт – 2017 Марафон Победы-2017
Новости

В сети создали петицию в поддержку Оксаны Ткаченко, которая защищала сына

, ИА "Амител"
На сайте change.org появилась петиция в защиту Оксаны Ткаченко, которая получила 6 лет и 8 месяцев лишения свободы

На сайте change.org появилась петиция в защиту Оксаны Ткаченко. Напомним, суд приговорил ее к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы из-за того, что она защищала своего сына.

Оксану признали виновной в покушении на убийство и ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения. Сейчас внимание к этой истории приковано практически по всей России. О решении суда написали региональные и федеральные СМИ. Жители страны возмущены приговором.

По словам женщины, она защищала своего сына.

"Он ударил его. У нас вообще это не первый случай. Мы в этом аду жили более двух лет. И прятались, и уезжали. И много чего было на самом деле. Человек очень агрессивный", — написано в тексте петиции.

Ткаченко рассказала, что несколько лет жила "от побоев до побоев". Женщина даже купила травматический пистолет. В своего мужа она выстрелила, когда Ткаченко набросился на ее 9-летнего сына.

Оксана отмечает, что первое уголовное дело против нее прекратили, а потом один из свидетелей изменил показания, и следствие возобновилось. Также она особо отмечала тот факт, что органы опеки еще до оглашения приговора суда порекомендовали ей думать, где будут жить ее дети, поскольку она (Оксана) "точно сядет".

По версии следствия, мужчина якобы находился в тяжелом состоянии после "покушения". Однако женщина рассказывает, что спустя два дня после "покушения на убийство" мужчина праздновал день ВДВ, а не находился на больничной койке. Приводятся и фотографии с праздника.

Суд признал женщину виновной. Оксане Ткаченко назначили наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Кроме того, она должна возместить бывшему мужу ущерб, который оценивается в 400 тысяч рублей.

Подписать петицию можно здесь.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

12.05.2017 15:09
- гость -

так че в ногу бы выстрелила...че в шею в голову палила пока не свалиться ...интересно..а зачем приперлась жить то к нему если ад был!!!бабла захотела ..а сколько она принесла говница в его бывшую семью.а!!!!!

0  0
12.05.2017 15:12
- гость -

хааа просто ангельское личико!!!страшный человек хотела мужика завалить и жить поживать..в его доме и наследство поделить!!!!!!!могеттт

0  0
12.05.2017 15:17
- гость -

В любом случае, не гуманное наказание. К сожалению, судьи наши НЕ независимы, отсюда и несправедливость... Так и живем...

0  0
12.05.2017 15:18
Гость

Как бы там ни было, такой срок даже за убийство не дают, а тут подстрелила из травмата какого-то недочеловека. Бред

0  0
12.05.2017 15:21
- гость -

так 3 статьи то ей припояли...самооборона 4 раза не стреляют ...бухала да по клубам шлялась охх хорошая мама а тут детьми давай прекрываться тфууу шкура

0  0
12.05.2017 15:23
- гость -

Опозорил ВДВ )

0  0
12.05.2017 15:26
danilion

почему в таких ситуациях всегда повествуют одну из сторон конфликта? наговорить можно много.

1  0
12.05.2017 15:29
- гость -

Жирная тряпка, а не ВДВшник

0  0
12.05.2017 15:31
- гость -

да помойму наоборот стреляла на убой и не убила живчик

0  0
12.05.2017 15:31
Гость

Наговорить можно много... Ну да, ну да. В комментариях прочитала, что у него несколько судимостей. Это о многом говорит. К тому же человек без причин не будет стрелять в другого.

0  0
12.05.2017 15:32
- гость -

ну все блин великомученицу сделали с нее!пусть сидит спокойно а то икаться будет ей

0  0
12.05.2017 15:35
- гость -

вор должен сидеть...

0  0
12.05.2017 15:35
Гости

Вокруг одни идиоты... Или это родственники подстрелыша

0  0
12.05.2017 15:36
- гость -

совсем бабы оборзели,на мужиков руки поднимать начали

0  0
12.05.2017 15:39
15:35(1)

Чё бося прокапался и выпустили?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
15:33
Чемпионат мира по футболу 2018 года отказались показывать на Украине 0
15:28
Правительство упростило порядок подтверждения стажа для начисления пенсий 0
15:16
Около 17 тонн огурцов и томатов не пустили из Казахстана в Алтайский край 0
15:02
В сети создали петицию в поддержку Оксаны Ткаченко, которая защищала сына 15
14:54
Израильская полиция освободила находившегося 14 лет взаперти мальчика 1
14:41
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за угрозы пожаров 0
14:28
Мошенники попытались получить 50 тыс. руб. от жительницы Алтайского края 0
14:16
Движение большегрузов по дорогам вновь разрешили в Алтайском крае 0
14:09
Алтайский аналог Турции стал самым популярным местом для отдыха на озере 9
14:00
Яблонево-грушевую аллею высадили в парке "Лесная сказка" 0
13:52
Александр Овечкин не поедет на чемпионат мира из-за травмы 2
13:40
Трамп призвал Россию и Украину к миру, выложив фото с Лавровым и Климкиным 7
13:24
Губернатор Алтайского края рассказал о качествах будущего главы Бийска 3
13:17
Полицейский получил ранение при нападении боевиков на пост ДПС в Ингушетии 0
13:08
Госдума хочет разрешить брать детей под опеку только родственникам 2
12:54
Около полутора километров канализационной трубы заменили в Барнауле 1
12:42
Федора Бондарчука обвинили в обвале цен на жилье в Чертаново 4
12:31
Водитель переехал на авто двух пенсионерок в Хабаровском крае 3
12:15
Копите деньги: сколько стоит собрать ученика на выпускной бал в Барнауле? 8
12:09
Повседневные расходы россиян стали самыми низкими за пять лет 18
12:00
Мифы о кондиционерах: ложь или реальность 0
11:46
Готовим правильно: как сделать идеальный стейк из свинины? 6
11:44
Новосибирский полицейский продал ритуальному агентству данные об умерших 1
11:36
Автомобили в Барнауле вновь стали попадать в ямы после коммунальных работ 3
11:20
Барнаульский дизайнер рассказала, как заработать, делая игрушки дома 31
11:17
СМИ: украинский депутат горсовета задекларировал почти 600 квартир 3
11:09
Полиция в Новосибирске займется нападением второклассников на девочку 6
11:00
Макроэкономический прогноз дадут в Барнауле 18 мая 4
10:55
Буквы "Барнаул" на Павловском тракте подсветили светодиодами. Фото 7
10:43
Алтайские полицейские задержали рецидивистов, укравших телефон и ноутбук 0
10:32
Захарова прокомментировала сюжет CNN об "обмане" с фото в Белом доме 8
10:30
Уникальную программу похудения предлагают в Барнауле 0
10:19
Жителя Алтайского края будут судить сразу за восемь преступлений 3
10:08
"Ночь музеев" в Алтайском крае посвятят Году экологии и 80-летию региона 0
10:00
Что такое селективная парфюмерия? 0
09:57
Уровень воды в Оби в Алтайском крае продолжает снижаться 1
09:37
Барнаульское "Динамо" дома переиграло иркутский "Зенит" 0
09:30
Фестиваль шопинга пройдет в ТРЦ "Пионер" 20 мая 0
09:26
СМИ сообщили о сближении самолетов РФ и США в День Победы 4
09:21
Министр Пучков снял режим ЧС в Алтайском крае, введенный из-за пожаров 1
08:58
Трамп заявил, что Россия "посмеивается в кулак", наблюдая за расколом в США 0
08:38
Пятибалльные пробки ждут барнаульцев утром 12 мая 0
08:19
Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС окончательным "разводом с Россией" 46
08:00
Как правильно подобрать костюм жениху? 2
07:46
Нет коммунистическому психозу: вспоминаем первое интернет-интервью Ельцина 10
07:31
Как пережить отключение горячей воды? Инструкция в гифках 2
07:17
Власти Барнаула приведут в эстетическое состояние проспект Космонавтов 7
07:04
Старый новый ОДН: чего ждать жителям Алтайского края после 1 июля 2017-го? 12
06:53
Коттедж с бассейном и баней продают под Барнаулом за 13 млн рублей. Фото 5
06:34
iPhone 7 стал самым продаваемым смартфоном в начале 2017 года 0
06:04
Солнечную погоду и +30 градусов ожидают в Алтайском крае 12 мая 1
05:01
Российский миллиардер обновил рекорд самого дорогого развода Великобритании 1
04:01
Смотрим в замедлении, как блогер прыгнул на батут с тысячей мышеловок 4
03:01
В Москве задержан водитель BMW, напавший на женщину с детьми 3
02:01
"Пятерочка" в Саратове продолжала торговать, несмотря на труп на полу 15
01:00
Второклассники в масках со свастикой пытались выкинуть девочку из окна 20
00:01
Навальный вернулся в Москву после операции на глазу в Барселоне 8

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.