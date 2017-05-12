Фото: Channel 2 news
Полицейские в городе Хадера (Израиль) освободили 14-летнего мальчика, которого родители с рождения держали взаперти. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает "Лента.ру".
По словам ребенка, его выводили из дома во двор один-два раза в месяц, обычно ночью. Также иногда мальчика держали в клетке на балконе.
Родителей ребенка, которые заявили, что держали сына взаперти, опасаясь за его здоровье, арестовали.
Отмечается, что соседи не раз жаловались местным властям на дурной запах из квартиры. Один из жителей дома Чико Уакнин сообщил о ребенке, когда увидел его в окне. По его словам, подросток внешне был похож на "зомби из фильма ужасов".
"Я увидел его глаза и то, как он выглядел. Казалось, что он просил меня о помощи. Тогда я решил что-нибудь сделать", — приводит его слова издание.
Отмечается, что родителям ребенка порядка 60 лет, они приехали в Хадеру из РФ в 2009 году. Они не сообщили властям о том, что у них появился ребенок, а также не отправили сына в школу.
Комментарии
Ну и бред.
Что значит "не сообщили властям о появлении ребёнка"?
Они приехали в 2009 уже с 6-им ребёнком.
И, по определению, он не мог "всю жизнь" жить взаперти.
Логика отсутствует напрочь.