Открытие выставки произведений выдающегося алтайского художника Никодима Лейбгама состоится 15 мая в головном офисе "СИБСОЦБАНКА" на проспекте Ленина, 61А. Его работы восхищают и привлекают своей красотой. Художник создает картины в сюрреалистическом стиле, который сочетает в себе вещественность окружающего мира и авторский вымысел. Выставка Лейбгама проработает вплоть до 12 июля.
"Это вторая выставка в цикле вернисажей алтайских художников, проводимая нашим Банком. Мы очень рады, что Никодим Лейбгам предоставил нам свои произведения. Каждая из его работ очаровывает, заставляет задуматься, тая в себе загадку, желающую быть разгаданной зрителем", — рассказывает Елена Привалова, маркетолог ООО "СИБСОЦБАНК".
Любой желающий может свободно посетить выставку и даже при желании связаться с автором, чтобы приобрести понравившуюся работу.
Увидеть работы художника можно по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, 61-а.
Вход свободный