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"Ростелеком" назвал неудачным проект российского поисковика "Спутник" – СМИ

, ИА "Амител"
Изначально в проект национального поисковика инвестировали более 20 миллионов долларов

Фото: ci.net.ua

"Ростелеком" признал, что созданная поисковая система "Спутник" не снискала популярности, и теперь намерен пересмотреть концепцию проекта или закрыть его. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к компании источники.

По словам собеседников издания, проект могут переориентировать на иные задачи, которые будут связаны с расчетом больших данных. По их словам, сервис ценен наличием собственных технологий, действующих контрактов, а также умением работать с большой неструктурированной информацией. Например, это можно использовать в инфраструктуре электронного правительства, при анализе оттока аудитории. Поэтому источники газеты считают закрытие проекта маловероятным.

Планы по пересмотру развития "Спутника" изданию подтвердил представитель "Ростелекома" Андрей Поляков.

По его словам, нужно будет внести коррективы, которые соответствуют действительности. Компания хочет повысить эффективность и снизить расходы, с целью чего идет поиск новой экономической и рыночной модели.

Поляков добавил, что цель оптимизации — сделать компанию более гибкой и мобильной для выхода на новые рынки и обеспечить операционную эффективность.

Издание напоминает, что бета-версия "Спутника" была запущена в мае 2014 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Изначально инвестиции в проект составили 20 миллионов долларов, а общие вложения в его развитие "Ростелеком" не раскрывает.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.05.2017 16:40
- гость -

В китае чтобы национальные поисковые системы работали Гугл запретили,
может в этом всё дело.

0  0
12.05.2017 16:40
- гость -

В китае чтобы национальные поисковые системы работали Гугл запретили,
может в этом всё дело.

0  0
12.05.2017 16:46
- гость -

У нас бабло размотали, проект закрыли = бизнес по-русски!

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