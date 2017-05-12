Развивать социальную инфраструктуру, активнее привлекать инвестиции, обеспечивать рост заработной платы — такие наставления властям городов и районов Алтайского края дал губернатор Александр Карлин. Встреча главы региона и 600 представителей муниципалитетов состоялась в пятницу, 12 мая, во время седьмого Съезда Ассоциации "Совет муниципальных образований Алтайского края".
Эти три задачи, подчеркнул губернатор, должны выполняться муниципалитетами. И если местные власти не могут справиться с решением всех проблем, то они должны аргументированно обращаться в вышестоящие органы власти.
"Курс на внедрение практики инициативного бюджетирования определен президентом. Не просто давать средства из бюджетов верхнего уровня, а на конкретные цели, под инициативы, которые должны исходить от местного населения. Организовать население должны муниципалитеты", — сказал губернатор.
Одно из направлений — рост заработной платы. Глава региона подчеркнул, что в первом квартале 2017 года край получил налогов в консолидированный бюджет на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По словам Александра Карлина, все взятые на себя обязательства перед бюджетниками власти региона выполнят.
"Но не все муниципалитеты используют имеющиеся возможности и резервы по увеличению доходной части своей казны (…). В вопросах зарплаты надо не только поднимать глаза на верхний уровень власти, но и понимать, что основа для выплаты заработной платы создается в реальном секторе экономики. Как поработаем, такая будет и зарплата", — сказал Карлин.
На днях указом главы региона было выделено 76 млн рублей на сбалансированность бюджетов муниципалитетов и 100 млн рублей бюджетных кредитов. В 2017 году почти вдвое увеличена краевая инвестиционная программа. До 1 сентября в регионе откроются три новые школы, до конца года — девять ФАПов. По программе "80 на 80" в 2017 году будет направлено более одного миллиарда рублей на строительство и реконструкцию особо значимых социальных объектов.
Но губернатор подчеркнул, что и федеральные, и региональные средства будут транслироваться не всем подряд, а с учетом проводимой в городах и районах работы.
"Есть над чем работать, но и есть чем работать. Ресурс есть. Задача в том, чтобы муниципалитеты заняли нужные позиции и проявляли инициативу для решения вопросов", — подытожил Александр Карлин.
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