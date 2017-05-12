Строительство федеральной четырехполосной трассы "Таврида", которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем, стартовало в Крыму.
Как сообщает РИА Новости, 12 мая в Белогорском районе Республики Крым был заложен камень, символизирующий начало строительства "Тавриды". Трасса протяженностью почти 280 км свяжет города Керчь, Симферополь и Севастополь со строящимся мостом через Керченский пролив и материковой частью России.
"Мы будем стараться пригласить Владимира Владимировича Путина на открытие дороги. Это все-таки второй по объему финансирования проект. Я думаю, что он будет синхронизованно открываться с Крымским мостом, поэтому надеемся, что первым будет наш лидер, наш президент", — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
При этом Аксенов подчеркнул, что он лично вместе с министром транспорта России Максимом Соколовым испытает качество нового дорожного покрытия.
По словам Соколова, строительство трассы "Таврида" не выйдет за пределы 140 миллиардов рублей.
Комментарии
Это скока жена Аксёнова в следующей годе мильярдоф задикларируит?
Путину предложили первому проехать по дороге в Крыму за 140 миллиардов
т.е бесплатно он ехать по ней отказывается?