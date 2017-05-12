Пятница, 12 Май, 18:44

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,16
€ 62,09
Brent
$ 51,5
25°
Обь
433см +19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2017Дорожный ремонт – 2017 Марафон Победы-2017
Новости

Мы все больны хоккеем! Обзор соцсетей

, ИА "Амител"
Заходишь в соцсети и видишь, что чемпионат мира по хоккею смотрят все вокруг

Социальные сети сегодня наполнены фотографиями, связанными с хоккеем. Оно и понятно – чемпионат мира – важное событие, да еще и сборная России показывает отличную игру (4 матча — 4 победы), есть чему радоваться, что обсудить и, конечно же, какие фотографии выложить.

Amic.ru после матча Россия — Дания заглянул в соцсети и увидел, что хоккей — это игра, которую смотрят не только мужчины. И мы даже сейчас не о том, что за хоккейными матчами наблюдают еще и представительницы прекрасного пола. Это уже давно известный факт. А вот то, что за "красную машину" болеют дети (причем отчаянно) и даже коты, — это интересно! И вот тому милейшие доказательства.

 

 

 

Юный болельщик) болеем за Россию#РоссияДания

A post shared by Ilyana Dovgal (@ilyanadovgal) on

 

 

 

Всем привы! Россия вперёёёд!🤣👍

A post shared by Алексей (@lawyer_in_moscow) on

 

Материалы по теме

 


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
18:39
Соревнования для инвалидов в Барнауле обернулись масштабным скандалом 0
18:23
Мы все больны хоккеем! Обзор соцсетей 0
18:08
Песков заявил, что Путин не будет обсуждать с оппозицией выборы президента 0
17:58
Михаил Боярский попал в базу данных сайта "Миротворец" 0
17:39
Губернатор Алтайского края поручил защитить интересы детей Оксаны Ткаченко 1
17:21
Житель Новосибирска вживил себе в грудь компас за 360 долларов 5
17:17
Экс-жена миллиардера из РФ отсудила у него в Британии 450 миллионов фунтов 1
17:09
Часть улицы Кулагина в Барнауле перекроют на месяц из-за ремонта коллектора 0
16:56
Житель Алтайского края задержан за повторную кражу из одного и того же дома 0
16:41
Сильный пожар вспыхнул в доме на двух хозяев в Барнауле. Видео 0
16:30
Путину предложили первому проехать по дороге в Крыму за 140 миллиардов 3
16:15
"Ростелеком" назвал неудачным проект российского поисковика "Спутник" – СМИ 6
16:09
Как поработаем, такая будет и зарплата: Карлин дал наказы местным властям 1
15:55
Тамара Гвердцители и Александр Маршал приедут на Рождественские чтения 4
15:33
Чемпионат мира по футболу 2018 года отказались показывать на Украине 10
15:28
Правительство упростило порядок подтверждения стажа для начисления пенсий 2
15:16
Около 17 тонн огурцов и томатов не пустили из Казахстана в Алтайский край 0
15:02
В сети создали петицию в поддержку Оксаны Ткаченко, которая защищала сына 31
14:54
Израильская полиция освободила находившегося 14 лет взаперти мальчика 1
14:41
Жара, ветер, грозы. Какая погода будет в Алтайском крае на выходных? 0
14:28
Мошенники попытались получить 50 тыс. руб. от жительницы Алтайского края 1
14:16
Движение большегрузов по дорогам вновь разрешили в Алтайском крае 0
14:09
Алтайский аналог Турции стал самым популярным местом для отдыха на озере 16
14:00
Яблонево-грушевую аллею высадили в парке "Лесная сказка" 0
13:52
Александр Овечкин не поедет на чемпионат мира из-за травмы 2
13:40
Трамп призвал Россию и Украину к миру, выложив фото с Лавровым и Климкиным 9
13:24
Губернатор Алтайского края рассказал о качествах будущего главы Бийска 3
13:17
Полицейский получил ранение при нападении боевиков на пост ДПС в Ингушетии 0
13:08
Госдума хочет разрешить брать детей под опеку только родственникам 4
12:54
Около полутора километров канализационной трубы заменили в Барнауле 1
12:42
Федора Бондарчука обвинили в обвале цен на жилье в Чертаново 5
12:31
Водитель переехал на авто двух пенсионерок в Хабаровском крае 4
12:15
Копите деньги: сколько стоит собрать ребенка на выпускной бал в Барнауле? 12
12:09
Повседневные расходы россиян стали самыми низкими за пять лет 19
12:00
Мифы о кондиционерах: ложь или реальность 2
11:46
Готовим правильно: как сделать идеальный стейк из свинины? 6
11:44
Новосибирский полицейский продал ритуальному агентству данные об умерших 1
11:36
Автомобили в Барнауле вновь стали попадать в ямы после коммунальных работ 3
11:20
Барнаульский дизайнер рассказала, как заработать, делая игрушки дома 33
11:17
СМИ: украинский депутат горсовета задекларировал почти 600 квартир 3
11:09
Полиция в Новосибирске займется нападением второклассников на девочку 6
11:00
Макроэкономический прогноз дадут в Барнауле 18 мая 4
10:55
Буквы "Барнаул" на Павловском тракте подсветили светодиодами. Фото 7
10:43
Алтайские полицейские задержали рецидивистов, укравших телефон и ноутбук 0
10:32
Захарова прокомментировала сюжет CNN об "обмане" с фото в Белом доме 8
10:30
Уникальную программу похудения предлагают в Барнауле 0
10:19
Жителя Алтайского края будут судить сразу за восемь преступлений 3
10:08
"Ночь музеев" в Алтайском крае посвятят Году экологии и 80-летию региона 0
10:00
Что такое селективная парфюмерия? 0
09:57
Уровень воды в Оби в Алтайском крае продолжает снижаться 1
09:37
Барнаульское "Динамо" дома переиграло иркутский "Зенит" 0
09:30
Фестиваль шопинга пройдет в ТРЦ "Пионер" 20 мая 0
09:26
СМИ сообщили о сближении самолетов РФ и США в День Победы 4
09:21
Министр Пучков снял режим ЧС в Алтайском крае, введенный из-за пожаров 1
08:58
Трамп заявил, что Россия "посмеивается в кулак", наблюдая за расколом в США 0
08:38
Пятибалльные пробки ждут барнаульцев утром 12 мая 0
08:19
Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС окончательным "разводом с Россией" 48
08:00
Как правильно подобрать костюм жениху? 2
07:46
Нет коммунистическому психозу: вспоминаем первое интернет-интервью Ельцина 11
07:31
Как пережить отключение горячей воды? Инструкция в гифках 2
07:17
Власти Барнаула приведут в эстетическое состояние проспект Космонавтов 7
07:04
Старый новый ОДН: чего ждать жителям Алтайского края после 1 июля 2017-го? 12
06:53
Коттедж с бассейном и баней продают под Барнаулом за 13 млн рублей. Фото 5
06:34
iPhone 7 стал самым продаваемым смартфоном в начале 2017 года 0
06:04
Солнечную погоду и +30 градусов ожидают в Алтайском крае 12 мая 1
05:01
Российский миллиардер обновил рекорд самого дорогого развода Великобритании 1
04:01
Смотрим в замедлении, как блогер прыгнул на батут с тысячей мышеловок 4
03:01
В Москве задержан водитель BMW, напавший на женщину с детьми 3
02:01
"Пятерочка" в Саратове продолжала торговать, несмотря на труп на полу 17
01:00
Второклассники в масках со свастикой пытались выкинуть девочку из окна 20
00:01
Навальный вернулся в Москву после операции на глазу в Барселоне 8

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.