Социальные сети сегодня наполнены фотографиями, связанными с хоккеем. Оно и понятно – чемпионат мира – важное событие, да еще и сборная России показывает отличную игру (4 матча — 4 победы), есть чему радоваться, что обсудить и, конечно же, какие фотографии выложить.
Amic.ru после матча Россия — Дания заглянул в соцсети и увидел, что хоккей — это игра, которую смотрят не только мужчины. И мы даже сейчас не о том, что за хоккейными матчами наблюдают еще и представительницы прекрасного пола. Это уже давно известный факт. А вот то, что за "красную машину" болеют дети (причем отчаянно) и даже коты, — это интересно! И вот тому милейшие доказательства.
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