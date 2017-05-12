Фото: barnaul22
Пожар произошел днем в пятницу, 12 мая, по адресу Гущина, 85. Как сообщают пользователи в группе Barnaul 22, дом был рассчитан на двух хозяев. Причем одна половина дома была выставлена на продажу, а в другой произошло возгорание.
По словам очевидцев пожара, в доме проживала большая семья. Однако во время возгорания в нем находилась только пожилая женщина, которая успела выбраться из строения. В результате пожара никто не пострадал. О том, что стало причиной возгорания, на данный момент неизвестно.
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