Четную сторону улицы Кулагина в Барнауле перекроют на целый месяц. Как сообщает пресс-служба администрации города, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула доводит до сведения жителей и гостей города, что в связи с проведением работ по строительству канализационного коллектора по улице Кулагина будет организовано перекрытие четной стороны от дома №2а до проспекта Калинина с 08.00 15 июня до 21.00 16 июля.
В администрации города призвали водителей быть внимательными при проезде данного участка и выбирать заранее маршруты объезда.
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