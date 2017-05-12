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Полицейские Родинского района раскрыли кражу чужого имущества из дома в селе Степной Кучук, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Местный житель сообщил полицейским, что неизвестные похитили из его дома бензопилу, флягу, несколько кастрюль, электробритву, чугунный казан и одну пару валенок. По предварительной информации, сумма ущерба составила порядка 10 тысяч рублей.
Хозяин дома отметил, что зимой он живет в другом месте, поэтому кражу обнаружил только сейчас. Тем не менее полицейским удалось установить личность подозреваемого, которым оказался 20-летний местный житель. Подчеркивается, что стражи порядка уже задерживали молодого человека за кражу имущества из этого же самого дома. Вину подозреваемый отрицать не стал и рассказал полицейским, что совершил кражу минувшей зимой.
Часть похищенного полицейские изъяли по месту жительства задержанного.
По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено дело.
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