Вчера довелось сделать очень необычную штуку. . . Это микрочип, который крепится в плоскостному пирсингу. Посредством легкой вибрации он обозначает направление тела на север. Как предполагается, это ведёт к тому что человек в дальнейшем интуитивно распознаёт чести света, то есть тренирует внутренний компас. Название этому #northsense. Это первая подобная процедура в России. Разработчик этого девайса @cyborg_nest Первый носитель @aikoven #nskgram #piersib #пирсинг #пирсингновосибирск #киборг #новосибирскнашгород #нск

