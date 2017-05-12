Житель Новосибирска Евгений Дьяков, работающий мастером по пирсингу, вживил в грудь клиента специальный микрочип, который с помощью вибрации сообщает владельцу о повороте на север. Об этом сообщил мастер студии Piersib Евгений Дьяков на своей странице в Instagram.
"Вчера довелось сделать очень необычную штуку. Это микрочип, который крепится к плоскостному пирсингу. Посредством легкой вибрации он обозначает направление тела на север. Как предполагается, это ведёт к тому, что человек в дальнейшем интуитивно распознаёт части света, то есть тренирует внутренний компас. Это первая подобная процедура в России", — написал новосибирец.
По словам Евгения Дьякова, процедура длилась не больше десяти минут. Парень сам заказал устройство и пришел его ставить.
"Думаю, теперь к нам будут приходить с такими просьбами чаще", — сказал мастер.
Известно, что чип, который вживил в себя молодой человек, вибрирует, когда его носитель поворачивается в направлении севера. Внутри него стоит батарейка. Стоимость North Sense составляет приблизительно 360 долларов.
Комментарии
теперь не попадёт
ничего не понял. если честно
тем более вот это
"интуитивно распознаёт чести света"
Это первая подобная процедура в России - это первый подобный пр**урок в России..
злые языки поговаривают что он ещё и моторчик в жопу вставил, на случай если попутного ветра не будет