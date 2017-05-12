Фото: hspafoundation.org
Лондонский суд назначил разведенной жене выходца из РФ компенсацию в 453 миллиона фунтов стерлингов. По данным газеты Telegraph, эта сумма является рекордной за всю историю бракоразводных процессов в Британии, передает РИА Новости.
Судья распорядился не раскрывать личность экс-супругов, на чем, предположительно, настаивала супруга, опасаясь за свою безопасность.
Уточняется, что речь, по данным издания, идет о 61-летнем трейдере, выходце из кавказского региона, и его 44-летней супруге, являющейся матерью двоих детей.
Суд распорядился передать женщине 41,5% всех семейных активов, хотя супруг настаивал, что сделал состояние еще перед свадьбой. Пара познакомилась в российской столице в 1989 году и переехала в Лондон через четыре года.
Издание отмечает, что разведенный бизнесмен собирается вернуться в РФ, поэтому возникает вопрос, сможет ли его экс-жена получить крупную сумму, которую ей назначил суд в Соединенном Королевстве.
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уж дала так дала