Детей Оксаны Ткаченко не отправят в детский дом. Речи о том, чтобы передать детей в организацию для детей-сирот, не идет. Об этом заявила Уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.
Губернатор Александр Карлин поручил Ольге Казанцевой взять на особый контроль ситуацию с обеспечением прав детей Оксаны Ткаченко на семью.
Напомним, Оксану Ткаченко признали виновной в покушении на убийство и ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения. Сейчас внимание к этой истории приковано практически по всей России. О решении суда написали региональные и федеральные СМИ. Жители страны возмущены приговором. Суд приговорил ее к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об оформлении опеки над ее двумя малолетним детьми: 9-летним сыном и 4-летней дочерью.
"В настоящее время оформляется предварительная опека в отношении детей бабушкой, которая принимала участие в их воспитании. Ей оказывается содействие в оформлении документов. Речи о передаче детей в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не ведется. Детям однозначно будет обеспечено семейное устройство. Принимаются все действия с учетом интересов детей", — отметила Ольга Казанцева.
Комментарии
Набедокурила кукушка, а теперь плачет, за личико хватается. Раньше надо было голову куриную включать