Фото: politobzor.net
Российский актёр театра и кино Михаил Боярский внесён в базу данных украинского сайта "Миротворец", пишет "Российская газета".
На сайте сказано, что Боярский попал в черный список за якобы незаконное пересечение госграницы Украины и участие в развлекательных мероприятиях в Крыму. Также Боярского обвиняют в "открытой поддержке российской агрессии в отношении Украины".
Сам артист заявил, что его не беспокоят действия Киева, так как посещать Украину он не собирался.
"Меня это не интересует", — приводит слова Боярского Life.
Отметим, что в черном списке "Миротворца" находится множество российских актеров и артистов: Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов, Григорий Лепс, Катя Лель, Вячеслав Малежик, Дмитрий Билан, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Ирина Аллегрова, Нюша и другие.
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