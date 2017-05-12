129 заявок на участие в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" в Барнауле подали собственники многоквартирных домов. В настоящее время прием документов на 2017 год уже завершен. Отбором, оценкой и рассмотрением заявок занимается общественная комиссия, в состав которой вошли представители администрации, ОНФ, партии "Единая Россия", представители общественности.
"Барнаульцы проявили большую активность. Сейчас нас ждет напряженная работа. В срок до 25 мая будут сформированы списки участников. Освоение бюджетных средств требует жесткой дисциплины в подготовительной документации", — сообщил заместитель главы администрации города Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко.
В краевой столице в программу войдут порядка 100 дворов. Работы планируют начать в июле. В среднем ремонт одного двора обойдется в Барнауле в 1,5 млн рублей, сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Марина Ермоленко. На те дворы, которые объединили свои заявки, суммы, конечно, будут больше. Каждый из участников получит письменный ответ от администрации города, вошел ли он в программу на 2017 год.
"Программа долгосрочная, она рассчитана до 2022 года. Прием заявок на последующие годы не будет остановлен", — пояснила Марина Ермоленко.
Напомним, на благоустройство дворов и общественных пространств региону в 2017 году будет выделено из федеральной казны 516,1 млн рублей. Еще 51 млн рублей — доля краевого бюджета. Общее финансирование составит 567 млн рублей. Эти средства планируется распределить между десятью городами региона и рабочим поселком Степное Озеро Благовещенского района, который входит в число моногородов Алтайского края. Так как финансирование распределяется в зависимости от количества многоквартирных домов в муниципальном образовании, то наибольшую поддержку получили крупные города. Так, Барнаулу достанется 236 млн рублей, Бийску – 133 млн рублей и Рубцовску – 87 млн рублей.
Помимо ремонта дворовых территорий, программой предусмотрено обновление площадей, набережных, скверов, парков. Для реализации этой задачи край получит субсидию в размере 11,8 млн рублей. Софинансирование региональной казны — 1,1 млн рублей. В 2017 году работы будут проведены в парках Алейска, Белокурихи, Бийска, Горняка, Заринска, Змеиногорска, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, Ярового.
В Барнауле по этому направлению поступило три заявки. Горожане предлагают привести в порядок территорию Нагорного парка, продолжить работу по сооружению городской набережной, устроить освещение сквера на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамонтова.
Комментарии