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Хамовнический суд Москвы в пятницу, 12 мая, приговорил бывшую главу Внешпромбанка Ларису Маркус к девяти годам колонии по делу о хищении из кредитного учреждения, главой которого она являлась, 114 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
"Признать Маркус виновной, назначить ей наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима", — цитирует агентство решение судьи, подчеркивая, что штраф Маркус не назначался.
Бывший вице-президент банка Екатерина Глушакова получила четыре года колонии общего режима, ее также не стали штрафовать.
Агентство пишет, что прокурор просил назначить Маркус 10 лет колонии общего режима, а Глушаковой — 5 лет колонии, к тому же обеих предлагалось оштрафовать на 400 тысяч рублей.
Подчеркивается, что дело рассматривалось в особом порядке.
По данным следствия, Маркус и ее брат, глава банка Георгий Беджамов, в мае 2009 года в российской столице создали организованную группу, в которую также вошла Глушакова и "иные неустановленные лица".
С мая 2009 года по декабрь 2015 года обвиняемые, как установил суд, оформляли заведомо невозвратные кредиты и списывали средства со счетов некоторых вкладчиков, не уведомляя их об этом. В результате банкиры похитили свыше 114 миллиардов рублей. Куда делись эти деньги, неизвестно.
Беджамову удалось бежать за границу, позже его арестовали в Монако по запросу РФ. Однако позже руководителя банка отпустили, и сейчас он, предположительно, находится в Лондоне.
В январе минувшего года Центробанк отозвал у Внешпромбанка лицензию, посчитав невозможной его санацию: "дыра" в капитале превышала 187 миллиардов рублей.
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