Уфологи обнаружили на Луне танк пришельцев. Видео

Уфологи из команды Secure Team 10 на одной из лунных фотографий НАСА обнаружили танк. Видео с рассуждениями исследователи космоса выложили на YouTube.
"Представители НАСА скрывают от нас правду об инопланетянах", — уверены уфологи, показывая фотографии расположенного на Луне квадратного объекта.
По их мнению, объект очень напоминает танк: "Представьте, как эта техника выглядит сверху, и вы заметите поразительное сходство между лунным танком и земным".
Напомним, ранее американский ученый заявил, что столкновение Луны и Земли может произойти через 65 миллиардов лет. Можно предположить, что к этому сроку пришельцы запасаются танками.
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