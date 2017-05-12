Жители Новосибирска неоднозначно отреагировали на портреты фронтовиков на одноразовых стаканчиках на странице кофейни в соцсети, сообщает Сиб.фм.
"Привет, друзья! С сегодняшнего дня на наших стаканчиках навынос красуются настоящие супергерои — герои Великой Отечественной Войны. Берите горячий напиток в стаканчике с собой и читайте небольшое описание их подвигов!", — сообщает кофейня на странице в Instagram.
В комментариях под сообщением люди разделились на два лагеря. Одни выразили сомнения в этичности такого решения: "А потом эти стаканчики будут в урне", "Как потом выбросить такой стаканчик". Появились даже предложения вместо стаканчика дарить гостям открытки с фотографиями героев и описаниями их подвигов.
Другие комментаторы поддержали идею просвещать молодежь.
Представители кофейни сообщили, что "лишь захотели напомнить своим гостям о героических подвигах обычных людей".
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