Согласно опросу ВЦИОМа руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров воспринимается большинством россиян как эффективный и патриотичный лидер, обеспечивающий безопасность и развитие своей республики в составе России.
Примечательно, что большинство россиян знают имя Рамзана Кадырова, и только 6% респондентов впервые услышали его фамилию в ходе опроса. 2% затруднились ответить, чем он им известен.
Преобладает нейтральное определение Кадырова (руководитель Чечни, 70%) и положительные высказывания: человек, стабилизировавший ситуацию в регионе (5%), добрый, хороший и патриот (по 4%), уважаемый/адекватный/влиятельный/активный политик (3%).
Большинство опрошенных знают Кадырова как человека, который занимается развитием региона (10%), борьбой с терроризмом/бандитизмом (9%), наведением порядка в Чечне (5%).
По данным социологов, доля тех, кто питает к Кадырову уважение, выросла за год с 31% до 42%, доверие — с 15% до 24%, симпатию — с 16% до 23%. Число безразличных к нему снизилось с 24% до 16%.
55% россиян считают, что деятельность Кадырова идет на пользу стране в целом, категорически с этим не согласны 4%, а 22% полагают, что лишь часть его действий можно оценивать позитивно.
Комментарии
чо то молчит напрочь особоодаренный взвод! мамсаж хде твои писульки? хде вообще остальная "общественность"? аааа диарея нахлынула внезапно, за базарчег можно и ответить! ха-ха!