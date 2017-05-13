Фото: lifeandjoy.ru
Жару, дожди и грозы прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 13 мая.
"В отдельных районах дождь, гроза", — отмечают в региональном Гидрометцентре. Дневные температуры составят +27…+32 градуса, местами по северу +20…+25 градусов.
Ветер будет юго-западным до 12-17 метров в секунду.
В Барнауле дожди и грозы ожидаются во второй половине дня. Температуры в краевой столице составят +25…+27 градусов. Ветер юго-западный до девяти метров в секунду.
Также отметим, что в регионе действует штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью.
Комментарии