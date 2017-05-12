Телеведущая в США заговорила по-русски, готовясь к "приходу хозяев"

Ведущая программы ClapBack на американском телеканале Fox News Джули Рогински начала выпуск на русском языке.
"Добро пожаловать на нашу программу ClapBack с Джули Рогински, где мы защищаем Twitter от всех людей, которые нам присылают ужасные, ужасные вещи каждый день", — начала программу Рогински.
Далее она извиняется и переходит на английский: "Хочу показать нашим потенциальным хозяевам, что говорю на их языке. Они как вторгаются в какую-нибудь страну, так начинают заставлять местных жителей русский язык учить. Я хотела дать им понять, что у меня уже все хорошо с этим", — заявила телеведущая.
Так журналистка отреагировала на скандал вокруг президента США Дональда Трампа и его администрации.
В конце передачи Рогински передает привет "Володе из Ленинграда".
Комментарии
вот вам и форпост мировой демакратии! особоодаренным тож придется скоро учить Русский язык! ха-ха!
толстущая у них ведущая однако, чо, гамбургеры и фастфуды здоровия не добавляют! ха-ха!