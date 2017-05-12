Замгендиректора "Агентства атмосферных технологий" Василий Мартанов заявил, что обеспечение безоблачного неба над Москвой 9 мая не входило в задачи компании, пишет РБК.
"Речь не идет об обеспечении безоблачного неба над Москвой, поскольку такая задача современными технологиями может быть достигнута при определенных (наиболее простых) метеоусловиях", - сообщил Мартанов.
Чтобы получить оценку выполненных работ, он предложил обратиться к заказчику — московскому городскому специализированному управлению по экспертизе, ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства.
На обеспечение благоприятных погодных условий 9 мая отводилось 98 млн руб. Выполнять работу должны были 10 самолетов типа Ан-12, Ан-26 и Як-42Д "Росгидромет". Авансовый платеж за этот этап в размере 30% подрядчик получил 15 апреля. Остальную сумму АТТЕХ должно получить после окончания работ, 31 мая. Прибыль агентства, как указано в контракте — 15%, или по 10,8 млн рублей с каждого этапа, то есть почти 33 млн руб.
Из-за неблагоприятных погодных условий 9 мая было решено отменить воздушную часть военного парада на Красной площади. Власти Москвы выделили почти 300 млн руб. на разгон облаков 1 и 9 мая, а также в День России 12 июня 2017 г.
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