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Собака, 5 лет просидевшая на цепи после смерти хозяина, отгрызла себе лапу

, ИА "Амител"
Представители питомника собирают Трее деньги на протез лапы

Фото: кадр из видео

В США Собака Трея пять лет просидела на цепи под домом после того, как хозяина застрелили. Все эти годы соседи подкармливали несчастное животное. В итоге, устав от такой жизни в полном одиночестве, Трея отгрызла себе лапу, чтобы, освободиться, сообщают Вести.ru со ссылкой на Independent.

Почему соседи погибшего мужчины все это время не могли вызвать спасателей, чтобы те освободили пса, неизвестно.

Обратиться к сотрудникам местного приюта люди решили лишь тогда, когда заметили ковыляющую по дороге собаку, которая истекала кровью. Представители питомника вовремя успели остановить кровь и забинтовать рану. В настоящий момент представители питомника собирают Трее деньги на протез лапы, стоимость которого оценивается в 1,2 тысячи долларов.

Впрочем, не совсем понятно, какой именно цепью была прикована собака, если ей пришлось отгрызть лапу, чтобы сбежать.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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