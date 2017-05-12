Участницам "Евровидения" грозит тюрьма за флаги на воздушных шариках

Организаторы "Евровидения" в Киеве подготовили акцию, участие в которой может отправить как минимум двух участниц песенного конкурса за решетку, пишут Вести.ru
Участница от Исландии Свала Бьйоргвинсдоуттир, как и все остальные исполнители, должна была выпустить в небо на двух воздушных шарах флаг своего государства. Девушка оставила надпись маркером "Вперед Исландия" в центре флага и подписалась под ней. После этого перерезала символическую ленточку, и шары улетели в небо.
Содеянное не осталось без внимания в Исландии. Представительница одной организации, которая считается хранителем национального флага, заявила, что Свала нарушила как минимум два правила, установленных исландским законом о флаге. На официальном символе страны нельзя ничего дописывать или дорисовывать. Кроме того, флаг можно поднимать только на флагшток. Также со временем флаг неизбежно упадет на землю, что нарушит еще одно правило — флаг не должен касаться земли.
За все эти нарушения виновному грозит до одного года тюрьмы.
Проблемы могут возникнуть и у представителя Израиля. Согласно статье 2 закона о государственном флаге Израиля использование его в той форме, в какой это было сделано в Киеве, может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на полгода.
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