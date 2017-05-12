Телеканал "Катунь 24" записал интервью с Владимиром Ткаченко — бывшим мужем Оксаны, который рассказал свою версию произошедшего.
11 мая 2017 года Индустриальный районный суд Барнаула приговорил жительницу краевого центра Оксану Ткаченко к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы за то, что она несколько раз выстрелила в мужа из травматического пистолета. По ее версии, она таким образом защищала своего малолетнего сына и себя от мужчины, который начал избивать ребенка.
Также телеканал встретился с дочерью Владимира Ткаченко от первого брака Анастасией и узнал ее версию.
Отметим, что в сети создали петицию в поддержку Оксаны Ткаченко. Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил защитить интересы детей женщины.
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