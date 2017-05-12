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В Киеве закрыли бордель, в котором обслуживали гостей "Евровидения"

, ИА "Амител"
За час обслуживания гостям "Евровидения" приходилось отдавать до пятисот долларов или евро.

Фото: kv.npu.gov.ua

В Киеве обнаружили притон, в котором жрицы любви обслуживали иностранных гостей конкурса "Евровидение". Как сообщили в областной Нацполиции Украины, притон находился под контролем супружеской пары из Житомира.

30-летняя женщина и 32-летний мужчина вовлекли в занятия проституцией более 20 девушек. Они оказывали весь спектр услуг сексуального характера мужчинам и женщинам, иностранным гражданам, которые приехали в Украину на песенный конкурс "Евровидение", говорится в сообщении.

Расчеты клиенты осуществляли исключительно в иностранной валюте. За час обслуживания гостям "Евровидения" приходилось отдавать до пятисот долларов или евро.

"Во время проведения обысков из борделей изъято: 5 граммов наркотического средства, 50 тысяч гривен выручки, контрацептивы, мобильные телефоны диспетчеров и компьютерная техника", — говорится в сообщении Нацполиции.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

12.05.2017 23:30
дед

брали слишком дорого вот и закрыли, чо пущай подешевле работают! ха-ха!

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