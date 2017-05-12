В Киеве закрыли бордель, в котором обслуживали гостей "Евровидения"

В Киеве обнаружили притон, в котором жрицы любви обслуживали иностранных гостей конкурса "Евровидение". Как сообщили в областной Нацполиции Украины, притон находился под контролем супружеской пары из Житомира.
30-летняя женщина и 32-летний мужчина вовлекли в занятия проституцией более 20 девушек. Они оказывали весь спектр услуг сексуального характера мужчинам и женщинам, иностранным гражданам, которые приехали в Украину на песенный конкурс "Евровидение", говорится в сообщении.
Расчеты клиенты осуществляли исключительно в иностранной валюте. За час обслуживания гостям "Евровидения" приходилось отдавать до пятисот долларов или евро.
"Во время проведения обысков из борделей изъято: 5 граммов наркотического средства, 50 тысяч гривен выручки, контрацептивы, мобильные телефоны диспетчеров и компьютерная техника", — говорится в сообщении Нацполиции.
Комментарии
брали слишком дорого вот и закрыли, чо пущай подешевле работают! ха-ха!