В Барнауле на 46 км Павловского тракта случилась ДТП. Как рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22", девушка-новичок пошла на обгон, затем стала уходить от лобового столкновения с автомобилем на встречной полосе, в результате ее автомобиль занесло на обочину.
По словам очевидцев, автомобиль прошел боком по обочине метров 40. "Машина перевернулась и встала на колеса. Авто покорежено, правое колесо оторвало полностью. Пассажир отделался испугом, у девушки-водителя небольшие царапины от стекла", — говорится в сообщении.
Результат произошедшего запечатлел на камеру водитель другого автомобиля. Видео по ссылке.
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