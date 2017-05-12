В Омской области возбуждено уголовное дело по отношению к неустановленным лицам в администрации поселка Кормиловка по факту засыпания дорожной ямы осколками мемориальной плиты. 12 мая региональное управление Следственного комитета сообщило о проведении проверки из-за данного инцидента. Выяснилось, что осколки плиты принадлежат демонтированному памятнику в Кормиловском поселении.
Первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов назвал кощунством засыпание ямы на дороге осколками от мемориальной плиты и призвал региональные власти внимательнее контролировать выполнение законов по охране памятников и мемориальных комплексов Великой Отечественной войны, сообщает НСН.
"Сейчас за мемориальные комплексы, где есть захоронения, отвечает министерство обороны, оно ведет учет. У региональных и муниципальных властей есть обязанности следить за воинскими захоронениями и поддерживать их в должном состоянии. Если ведутся какие-то строительные работы, то никакого кощунства быть не должно. Законы все есть, их надо надлежащим образом выполнять и следить. Нужно призвать и органы власти, и общественность следить за памятниками, мемориальными комплексами, которые посвящены событиям и подвигам Великой Отечественной войны", — заявил депутат.
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