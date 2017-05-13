ЦРУ и южнокорейская разведка завербовали проживающего в Хабаровском крае гражданина КНДР, передает ТАСС.
За вознаграждение в 20 тысяч долларов работавший в России гражданин Северной Кореи согласился совершить покушение на высшее руководство КНДР. Об этом сообщил посол Северной Кореи в России Ким Хен Чжун.
Мужчина планировал во время одного из массовых мероприятий совершить теракт с использованием радиоактивного или токсичного вещества. В Пхеньяне пообещали "беспощадно уничтожить" организаторов покушения.
"Преступники марионеточной южнокорейской службы разведки в сговоре с ЦРУ в июне 2014 года подкупили за $20 тыс. гражданина нашей республики Кима, который в то время был рабочим лесозаготовительного предприятия в Хабаровском крае, и превратили его в террориста, полного вражды и мести в отношении нашего высшего руководства", — заявил посол КНДР.
"Речь шла о некоем радиоактивном или токсичном веществе в виде наноматериалов, которое можно было применить на расстоянии, не приближаясь к жертвам, а летальные последствия должны были наступить только через полгода или через год. При этом государственная служба разведки Южной Кореи должна была предоставить оборудование, материалы и деньги для совершения теракта", - добавил посол.
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