Вратаря сборной Германии по хоккею могут исключить из команды за лайк

Голкипер сборной Германии по хоккею Томас Грайсс, выступающий за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс", может быть исключен из состава олимпийской команды своей страны за лайк в Instagram, сообщает RT со ссылкой на Sport1.
Грайсс поставил лайк изображению на котором сравниваются Адольф Гитлер и Хиллари Клинтон. Подпись под фотографией: "Никогда не был арестован, никогда не был осужден, невиновен, как и Хиллари".
Также Грайсс оценил фотомонтаж, на котором изображен президент США Дональд Трамп, держащий в одной руке меч, а в другой — голову Клинтон.
Президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Хорманн заявил: "Человек, ведущий себя подобным образом, не может быть членом сборной Германии на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. У политического экстремизма нет ничего общего с спортом".
В настоящий момент Грайсс выступает за национальную команду Германии на чемпионате мира по хоккею 2017 года в Кельне и Париже.
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