Читатели Amic.ru не верят, что закон о натуральном возмещении по ОСАГО упростит жизнь автомобилистов после ДТП. Это следует из результатов опроса, прошедшего на сайте портала. Участие в нем приняли 358 человек. 148 из них заявили, что доверяют только деньгам, так как в этом случае могут провести свою экспертизу, пусть даже и через суд, и получить адекватную сумму на ремонт автомобиля. Еще 108 человек считают, что гражданин сам должен выбирать, что ему подойдет лучше: деньги или "натура". 36 принявших участие в опросе новый закон об ОСАГО не устраивает потому, что они хотят чинить свое авто не в компании, которую укажет страховая компания, а у знакомых мастеров.
24 человека сообщили, что из беспокоит, какие запчасти на их автомобиль им могут подсунуть в случае действия нового ОСАГО. Поддерживают новый закон только шесть человек. "Для меня удобнее "натуральное ОСАГО", так не надо ломать голову, где и за счет чего починить машину в случае ДТП", — заявили эти граждане.
Напомним, с 28 апреля в России вступил в силу Федеральный закон о натуральном возмещении по ОСАГО. Теперь автовладельцам, которые заключают договор "автогражданки" после этой даты, в случае ДТП положен ремонт машины вместо денежной выплаты. Материальная компенсация возможна только в исключительных случаях.
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