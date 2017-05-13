В Москве за чтение Конституции задержали активистов

В Москве на Красной площади за чтение Конституции задержали около 10 активистов, сообщает "ОВД-Инфо".
Среди задержанных был самый опытный российский пикетчик Ильдар Дадин. Он стал первым и единственным осужденным в России за неоднократное нарушение правил проведения митингов". В конце 2015 года его приговорили к трем годам лишения свободы, позже сократили срок до 2,5 лет. После жалоб активиста его перевели в исправительную колонию Алтайского края. Позже он обратился в Конституционный суд, который постановил пересмотреть приговор. В феврале текущего года Верховный суд отменил приговор.
Уже в начале апреля Дадина задержали во время одиночного пикета у здания московского управления МВД. За это суд назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей. В начале марта активиста задержали во время одиночного пикета у здания ФСИН в Москве.
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