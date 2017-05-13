Миллиардер Фархад Ахмедов отказался выплачивать бывшей жене более £450 миллионов. Вердикт Высокого суда Лондона распространяется на территорию Соединенного Королевства, где, по словам Ахмедова, у него ничего нет, сообщает РБК.
"Денег-то нет! И, как видно, не будет. Повторю одно известное выражение: замучаются пыль в судах глотать, занимаясь их поисками", — прокомментировал ситуацию Ахмедов.
Он отметил, что "британские суды всегда на стороне жен, особенно богатых мужей, чтобы эти бывшие жены тратили отсуженные деньги в Англии".
Накануне сообщалось, что Высокий суд Лондона обязал Фархада Ахмедова выплатить 41,5 процента его состояния бывшей супруге.
Ахмедов развелся с женой в России в 2000 году, однако его бывшая супруга на протяжении многих лет пытается оспорить законность развода и подать на развод в Великобритании.
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