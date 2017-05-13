Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал президенту России Владимиру Путину про недостатки методики повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщается на сайте Кремля.
Путин заявил, что с 1 июля МРОТ вырастет до 7,8 тыс. рублей. Шмаков парировал, что в относительных показателях МРОТ даже уменьшается по сравнению с прежними временами, когда он составлял 78% от прожиточного минимума.
"Плюс к этому, вы знаете, есть наши претензии к самой методике подсчета прожиточного минимума. Потому что на сегодняшний день эта методика не учитывает особенностей последних лет, которые связаны с обязательными платежами граждан", — сказал Шмаков.
"Мы считаем, что более справедливая методика — это, конечно, методика минимального потребительского бюджета. Это то, что реально необходимо для жизни, но по деньгам это не на проценты, а в разы выше, чем сегодняшний минимальный размер оплаты труда", — заявил Шмаков.
Путин обнадежил заявлением, что в правительстве обсуждается возможность повышения МРОТ сразу аж до прожиточного минимума.
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