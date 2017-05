Фото: gannett-cdn.com

Организация WikiLeaks предложила в награду 100 тысяч долларов тому, кто передаст ей запись разговоров между американским лидером Дональдом Трампом и отправленным им в отставку экс-директором ФБР Джеймсом Коми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное на странице организации в Twitter сообщение.

Кроме этого, организация, которую основал Джулиан Асанж, призвала сочувствующих направлять пожертвования в виртуальной валюте биткоинах в спецфонд для того, чтобы увеличить сумму данного вознаграждения. В сообщении организация указала адрес, по которому можно направить пожертвование.

"WikiLeaks предлагает $100 тыс. за пленки (разговоров) Трампа-Коми. Чтобы увеличить эту награду, посылайте биткоины", — цитирует агентство текст сообщения.

WikiLeaks offers US$100k for the Trump-Comey tapes. To increase the reward send Bitcoin to reward address: 1FfzC3KrbrJ3CRbz4hqHnxSqvYfy9M5CT pic.twitter.com/CJInYx4fcw