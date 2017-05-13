Фото: lizaalert.org
В Алтайском крае ведутся поиски 29-летнего Геннадия Лаврова, который безвестно пропал девять дней назад. Об этом сообщается в группе поискового отряда "Лиза Алерт — Алтайский край" в соцсети.
Уточняется, что местонахождение жителя села Бураново Усть-Калманского района неизвестно с 4 мая текущего года.
Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в черную шапку, темно-синюю ветровку, зеленые камуфляжные штаны и резиновые сапоги.
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