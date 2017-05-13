Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль такси, в котором находились пассажиры, рухнул с моста на железнодорожные пути в районе пересечения улицы Кулагина и проспекта Калинина. Об этом в ночь на субботу, 13 мая, сообщили очевидцы в группе Banraul 22 во "ВКонтакте".
По словам свидетелей происшествия, машина пробила ограждение и слетела с моста на рельсы. В этот момент в салоне находился водитель такси и три женщины-пассажира.
Уточняется, что жертв в результате аварии нет, находившиеся в авто люди получили множественные переломы, утверждают очевидцы.
Официальных комментариев по поводу данного ДТП на данный момент нет.
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Maxim