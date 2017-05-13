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Ведущая Fox News Джули Рогински в выпуске программы ClapBack произнесла вступительную речь на русском языке, осудив "непростительные поступки американского лидера Дональда Трампа, передает РИА Новости.
"Добро пожаловать на нашу программу ClapBack с Джули Рогински, где мы защищаем Twitter от всех людей, которые нам присылают ужасные, ужасные вещи каждый день", — цитирует агентство фразу ведущей на русском языке.
После этого Рогински извинилась и перешла на английский, отметив, что это была лишь попытка показать "потенциальным хозяевам" знание их языка.
По словам телеведущей, Россия ежедневно постепенно "захватывает" правительство США, а увольнение главы ФБР Джеймса Коми было "последним шагом на этом пути". Также она раскритиковала пользователей соцсетей, продолжающих защищать президента США.
"Наша демократия сильнее, чем вы, вы не победите!" — также добавила на русском Рогински в конце передачи.
Напомним, Трамп во вторник, 9 мая, уволил директора ФБР, который занимался расследованием предполагаемых связей президента Штатов с Россией. Отставку Коми поддержали генпрокурор — глава Министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, которого недавно утвердили подавляющим большинством в сенате.
Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что увольнение главы ФБР никак не связано с расследованием "российских связей" Трампа.
Комментарии
Эта новость уже есть внизу. Амику она понравилась. Мне тоже
Не все там считают РФ региональной бензоколонкой, некоторые относятся серьезно, а некоторые даже чересчур. Или она тупа или в чем то права, что вернее?