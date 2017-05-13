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Сноуден прокомментировал возможную причастность АНБ к кибератаке

, ИА "Амител"
По словам экс-сотрудника спецслужб США, АНБ создала инструменты для проведения атак, несмотря на предупреждения

Фото: unian.net

Агентство национальной безопасности (АНБ), электронная разведка Соединенных Штатов, косвенно в ответе за кибератаку, которая поразила в пятницу, 12 мая, десятки тысяч компьютеров в десятках стран мира, в том числе в британских больницах. Об этом на своей странице в Twitter заявил экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, пишет ТАСС.

"Вот это да: решение АНБ создать инструменты для атаки на американское программное обеспечение сейчас угрожает жизни пациентов в больницах", — цитирует агентство его слова. Сноуден отметил, что АНБ создало опасные инструменты для поведения атак вопреки предупреждениям. Также экс-сотрудник американских спецслужб добавил, что в случае, если бы АНБ сообщило об уязвимости программы, когда нашло ее, то у больницы были бы годы на подготовку. Сноуден полагает, что американскому Конгрессу стоит спросить у агентства нацбезопасности, "известно ли ему о других уязвимостях в программном обеспечении, которое используется в наших больницах".

Компания "Лаборатория Касперского" на 21:45 по московскому времени зафиксировала 45 тысяч попыток хакеров атаковать компьютеры по всему миру с помощью вируса-шифровальщика. Хакеры пытались атаковать компьютеры в 74 странах, а самое большое число попыток заражений произошло в РФ. По данным компании, за расшифровку данных злоумышленники требуют отдать 600 долларов в криптовалюте Bitcoin. Хакеры атаковали компьютеры с помощью вируса, который использует уязвимость в прогрмме компании Microsoft.

Газета Politico написала, что хакеры воспользовались шпионским программным обеспечением, которое якобы применяло АНБ. Уточняется, что злоумышленники использовали шпионское ПО, которое ранее распространили хакеры, известные как Shadow Brokers. Они утверждали, что получили доступ к якобы разработанным АНБ программам.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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