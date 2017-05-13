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Украинский лидер Петр Порошенко плохо помнит историю своей страны, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова президента об "окончательном разводе" с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
"Порошенко так увлекся разводом с Россией, что забыл: у Украины нет "исторического места в составе европейских стран", так как такой страны до 1991 года не было", — цитирует агентство сообщение из Twitter-аккаунта политика.
Саму же отмену виз Пушков считает своеобразной компенсацией Киеву за отсутствие перспектив более тесной евроинтеграции. "Закрыв перед Украиной двери в ЕС и НАТО, Запад расплатился с Киевом безвизовым режимом", — отметил Пушков, подчеркивая, что свободный въезд гражданам Украины в Евросоюз не меняет сути дела, однако обеспечивает Порошенко "подобие алиби".
Напомним, совет министров ЕС 11 мая одобрил постановление о предоставлении украинцам права на безвизовый въезд на территорию стран-членов Европейского союза на срок не более 90 дней в течение шести месяцев. Порошенко, комментируя решение, заявил, что ввод безвизового режима с ЕС означает для Украины "окончательный развод с Российской империей" и возвращает ее "на историческое место в составе европейских стран".
Комментарии
КИЕВ ГОВОРИТ
ПАРАШЕНКО! А ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВАШЕ МЕСТО ВОЗЛЕ ПАРАШИ!!!!!
Конечно.
Никогда Русь (Киевская Русь) небыла у края.
Никогда Русские Богатыри небыли русскими.
Они были Русичами и поклонялись Солнцу да Матере Земле.
А крест они не целовали.
Русичи погибли но не предали веру своих отцов.