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Дожди, грозы и жара под 30 градусов прогнозируются в Алтайском крае в воскресенье, 14 мая.
"В западных и северных районах дождь, гроза, местами сильный дождь", — сообщает региональный Гидрометцентр. Дневные температуры в крае составят +20…+25 градусов, по югу до +30 градусов.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, с усилением до 15-20 метров.
В Барнауле временами дождь, возможна гроза. Днем в краевой столице +20…+22 градуса. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду при грозе с усилением до 11-16 метров.
Также отметим, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное в связи с высокой пожароопасностью.
Комментарии
выгляните хоть на улицу.... какая гроза и жара? мелкий моросящий осенний дождь на весь день, зонт и куртка вам в помощь....
Да, хорошо ночью лило.