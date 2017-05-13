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Центральный районный суд Барнаула вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в мошенничестве, совершенном группой, в особо крупном размере. Мужчина обманул свыше 90 автовладельцев, а сумма причиненного ущерба превысила 40 миллионов рублей, пишет пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Установлено, что с 2013 года подсудимый договаривался с людьми о покупке в рассрочку их авто. Для этого он заключал с автовладельцами якобы договоры о займе у них денежных средств, но, когда машины переходили в собственность мошенника, он не платил за них.
В 2014 году он стал единственным учредителем ООО, где занимал должность директора и бухгалтера. Вместе со знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, он искал людей, которые хотели продать и купить машины. С продавцами авто заключались договоры о покупке их транспортных средств в рассрочку, после чего машины продавались новым покупателям без законных оснований.
От действий мошенника с ноября 2013 по май 2015 года пострадал 91 гражданин, которым был причинен ущерб на сумму более 40 миллионов рублей.
Суд назначил барнаульцу наказание в виде четырех лет колонии общего режима. По искам потерпевших суд взыскал со злоумышленника 1,9 миллиона рублей.
Комментарии
Андрющенко?
Кинул десятки людей на десятки миллионов.
Банкротится. Все официальное имущество отдаст супруге, т.к. "должен" ей по алиментам более 2 млн. Она очередник первой очереди. Все остальные утрутся.
Щас получит пару лет условно и по новой с чистой совестью.
Почему не озвучивается фамилия преступника?
Пусть все знают "героев".
Такое покрывательство ведет к тому, что дается зеленый свет для будущих махинаций.
Впрочем, прожженые мошенники легко меняют фамилии и имена.
Значит, должна быть общедоступная база и историей смены ФИО.
40-1,9=38,5 за 4 года - нехилая "зарплата".
38,1 пардон