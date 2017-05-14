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Новости

Приток людей из-за рубежа увеличился в Алтайском крае

, ИА "Амител"
По итогам первого квартала в регион из-за границы прибыло 2206 человек

Фото: elentur.com.ua

Количество людей, въехавших в Алтайский край, увеличилось по сравнению с показателями прошлого года, сообщает региональное Минэкономразвития со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

Так, по итогам первого квартала 2017 года, в край въехало около 6,4 тысячи человек. Это на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Количество выехавших в другие регионы Российской Федерации за три месяца текущего года на 2,6% меньше, чем за январь — март 2016 года, что обеспечило снижение межрегионального миграционного оттока на 102 человека", — добавляют в министерстве.

Что касается показателя международной миграции, то за первые три месяца этого года число прибывших в Алтайский край из-за пределов России увеличилось по сравнению с первым кварталом 2016 года на 2,9% и составило 2206 человек.

В целом в период с января по март текущего года фиксируется положительное международное миграционное сальдо. Так, количество прибывших в регион из-за пределов России на 278 человек превысило число выехавших.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.05.2017 07:04
Ксения

Благодаря Нашей Правильной Политике к Нам едут высококлассные специалисты!

0  0
14.05.2017 07:13
- гость -

Возьмет такой приехавший калаша да к примеру в ЦУМ зайдет. А потом с высоких трибун объяснят, что они не виноваты, их слишком много. Оценивайте лидеров не по словам, а то что они сделали

0  0
14.05.2017 07:21
- гость -

В воскресенье мы с семьей были в Историческом музее.Там было очень много посетителей.И что удевительно, в кажом залебыла слышна иностраннаяречь.Зачем иностранцам приезжать в нашу страну?У них,наверно,нет своих музеев.Тогда и в наши нечего ходить!

0  0
14.05.2017 07:22
- гость -

я уже привык каждый день слышать иностранный язык такое ощущение что это не Россия , а заграницаодин плюс что ездить никуда за границуненужно т.к. она у тебя на родине)

0  0
14.05.2017 07:37
- гость -

Каждый народ должен жить в своей стране. Национальная культура народа -это, знаете ли, основа государства. А её в таких условиях сохранить просто невозможно.

0  0
14.05.2017 07:37
- гость -

10-15% мигрантов – это тот критический барьер, за которым в любом сообществе людей (будь то жители одного дома или сотрудники одной компании) неизбежно возникают напряжение и конфликты.Человек чаще сталкивается с чужим: непонятные традиции и незнакомая речь нарушают привычный порядок вещей; мы чувствуем угрозу своей идентичности, необходимость что-то менять в себе и своей жизни, а это провоцирует раздражение. Кроме того, мигранты торопятся жить: устроиться, купить квартиру; они готовы за меньшую плату работать, они активны и предприимчивы. Мы думаем, что они приехали на время, подработать, а они приехали жить.

0  0
14.05.2017 08:12
- гость -

Добро пожаловать - алькаида !!!

0  0
14.05.2017 09:09
Сергей

Правильнее все же не из за рубежа а из республик Средней Азии.
Сначала появляется палатка в селе Власиха где торгует один выходец из "за рубежа", через год появляется огромный двух этажный дом в котором уже живет весь кишлак.
Покупается развалина и в ней открывается Узбечка. Все кушают и не понимаю что Россия идет по пути Франции. Миграционной политикой нужно заниматься плотно а не только ленточки перерезать.

0  0
14.05.2017 09:20
- гость -

Ребятам о зверятах

0  0
14.05.2017 09:42
Трутень

Если русскому платят мало, его всегда есть кем заменить, кому ещё меньше можно платить.

0  0
14.05.2017 10:09
- гость -

Амик - единственный ресурс, обнаруживший положительное сальдо-бульдо. Все остальные еще несколько дней назад написали о том, что отток населения в другие регионы по сравнению с прошлым годом опять увеличился.

0  0
14.05.2017 10:31
гость

10:09
Ты не понимаешь разные вещи - въезд из-за границы и миграцию в другие регионы нашей страны. Без выезда заграницу. На работу, на учебу. Не факт, что насовсем.

0  0
14.05.2017 10:56
- гость -

Россия наконец то открыла двери для притока рабочей силы. На рынке труда появится конкуренция, что безусловно приведет к более качественному и культурному обслуживанию населения в быту. В промышленность возвратятся высококвалифицированные национальные кадры пытавшиеся заниматься не свойственными делами в торговле, обслуживании, рекламе... Время все расставляет на свои места. Показывает, кто на что способен, кто к чему склонен, к какому труду ближе его ум, руки...

0  0
14.05.2017 11:18
- гость -

Это просто кульный коуч, провёл нам прямо в лофте серию кейсов по стартапам и фандрайзингу. Правда, его секьюрити по началу не пускали... И всё такое. Из русского языка только предлоги и местоимения.Бывает ещё веселее. Идёшь по улице и вдруг видишь в витрине одёжного магазина слова: VESNA LETO SKIDKI. Этона каком языке и для кого написано? Иностранцы всё равно не поймут значение, а кто русский язык хоть немного знает, прочитали бы русский алфавит. Или это - пережиток тех времён, когда зарубежная этикетка моментально поднимала престиж? Ну как же, фирмА, вещь практически недоступная...

0  0
14.05.2017 11:18
- гость -

Чурбанский говор повсюду достал, русской речи уже не слышно. Мы в России или где?

0  0
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