Фото: elentur.com.ua
Количество людей, въехавших в Алтайский край, увеличилось по сравнению с показателями прошлого года, сообщает региональное Минэкономразвития со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
Так, по итогам первого квартала 2017 года, в край въехало около 6,4 тысячи человек. Это на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Количество выехавших в другие регионы Российской Федерации за три месяца текущего года на 2,6% меньше, чем за январь — март 2016 года, что обеспечило снижение межрегионального миграционного оттока на 102 человека", — добавляют в министерстве.
Что касается показателя международной миграции, то за первые три месяца этого года число прибывших в Алтайский край из-за пределов России увеличилось по сравнению с первым кварталом 2016 года на 2,9% и составило 2206 человек.
В целом в период с января по март текущего года фиксируется положительное международное миграционное сальдо. Так, количество прибывших в регион из-за пределов России на 278 человек превысило число выехавших.
Комментарии
Благодаря Нашей Правильной Политике к Нам едут высококлассные специалисты!
Возьмет такой приехавший калаша да к примеру в ЦУМ зайдет. А потом с высоких трибун объяснят, что они не виноваты, их слишком много. Оценивайте лидеров не по словам, а то что они сделали
В воскресенье мы с семьей были в Историческом музее.Там было очень много посетителей.И что удевительно, в кажом залебыла слышна иностраннаяречь.Зачем иностранцам приезжать в нашу страну?У них,наверно,нет своих музеев.Тогда и в наши нечего ходить!
я уже привык каждый день слышать иностранный язык такое ощущение что это не Россия , а заграницаодин плюс что ездить никуда за границуненужно т.к. она у тебя на родине)
Каждый народ должен жить в своей стране. Национальная культура народа -это, знаете ли, основа государства. А её в таких условиях сохранить просто невозможно.
10-15% мигрантов – это тот критический барьер, за которым в любом сообществе людей (будь то жители одного дома или сотрудники одной компании) неизбежно возникают напряжение и конфликты.Человек чаще сталкивается с чужим: непонятные традиции и незнакомая речь нарушают привычный порядок вещей; мы чувствуем угрозу своей идентичности, необходимость что-то менять в себе и своей жизни, а это провоцирует раздражение. Кроме того, мигранты торопятся жить: устроиться, купить квартиру; они готовы за меньшую плату работать, они активны и предприимчивы. Мы думаем, что они приехали на время, подработать, а они приехали жить.
Добро пожаловать - алькаида !!!
Правильнее все же не из за рубежа а из республик Средней Азии.
Сначала появляется палатка в селе Власиха где торгует один выходец из "за рубежа", через год появляется огромный двух этажный дом в котором уже живет весь кишлак.
Покупается развалина и в ней открывается Узбечка. Все кушают и не понимаю что Россия идет по пути Франции. Миграционной политикой нужно заниматься плотно а не только ленточки перерезать.
Ребятам о зверятах
Если русскому платят мало, его всегда есть кем заменить, кому ещё меньше можно платить.
Амик - единственный ресурс, обнаруживший положительное сальдо-бульдо. Все остальные еще несколько дней назад написали о том, что отток населения в другие регионы по сравнению с прошлым годом опять увеличился.
10:09
Ты не понимаешь разные вещи - въезд из-за границы и миграцию в другие регионы нашей страны. Без выезда заграницу. На работу, на учебу. Не факт, что насовсем.
Россия наконец то открыла двери для притока рабочей силы. На рынке труда появится конкуренция, что безусловно приведет к более качественному и культурному обслуживанию населения в быту. В промышленность возвратятся высококвалифицированные национальные кадры пытавшиеся заниматься не свойственными делами в торговле, обслуживании, рекламе... Время все расставляет на свои места. Показывает, кто на что способен, кто к чему склонен, к какому труду ближе его ум, руки...
Это просто кульный коуч, провёл нам прямо в лофте серию кейсов по стартапам и фандрайзингу. Правда, его секьюрити по началу не пускали... И всё такое. Из русского языка только предлоги и местоимения.Бывает ещё веселее. Идёшь по улице и вдруг видишь в витрине одёжного магазина слова: VESNA LETO SKIDKI. Этона каком языке и для кого написано? Иностранцы всё равно не поймут значение, а кто русский язык хоть немного знает, прочитали бы русский алфавит. Или это - пережиток тех времён, когда зарубежная этикетка моментально поднимала престиж? Ну как же, фирмА, вещь практически недоступная...
Чурбанский говор повсюду достал, русской речи уже не слышно. Мы в России или где?