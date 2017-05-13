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Минимальная цена на водку в России выросла на 8%

, ИА "Амител"
Кроме этого, на 15,2% вырастет цена на коньяк

Фото: huffingtonpost.com

Цена на крепкий алкоголь вырастает в России с субботы, 13 мая. Об этом говорится в соответствующем приказе Минфина, который был опубликован на официальном портале правовой информации 2 мая, пишет "Интерфакс".

В документе отмечается, что розничная цена на бутылку водки теперь не может быть меньше 205 рублей, что на 7,9% больше предыдущей нижней границы. Минимальные оптовая и производительские цены вырастут до 178 и 173 рублей соответственно.

Кроме этого, приказ министерств увеличит цены на коньяк: минимальная розничная цена за бутылку 0,5 литра вырастет на 15,2% — до 371 рубля. Производительская цена вырастет на 25,6% — до 314 рублей, а оптовая на 23,3% — до 323 рублей.

История с повышением минимальной цены на водку началась в начале текущего года, когда на портале regulation.gov.ru разместили проект изменений в приказ Минфина, в котором было предложено повысить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей.

"Лента.ру" напоминает, что 14 апреля вице-премьер Александр Хлопонин, который курирует алкогольную отрасль, заявил, что правительство не намерено до 2018 года пересматривать минимальную розничную стоимость водки.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в РФ устанавливаются с 2009 года. Данная мера задумывалась как способ борьбы с "теневым" производством. С 1 января текущего года, впервые после 2014 года, акциз на водку и другой крепкий алкоголь подняли с 500 до 523 рублей за 1 литр безводного спирта.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.05.2017 12:37
- гость -

Вай, слушай.
Что хотят то творят.

0  0
13.05.2017 12:43
- гость -

Когда уже Их нацыАнальное достоянье подорожает-задолбали уже Своей Заботой о моём здоровьб!

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