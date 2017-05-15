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Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с небольшого похолодания и осадков.
Как сообщает региональный Гидрометцентр, в понедельник, 15 мая, в отдельных районах дождь, гроза, при грозах местами сильный дождь.
Также прогнозируется похолодание. Если накануне в регионе местами температура поднималась до +30 градусов, то в понедельник по краю +14…+19 градусов, по юго-востоку до +23…+28 градусов.
Ветер будет северо-восточный, 10-15 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров.
В краевой столице 15 мая временами дождь, возможна гроза. Днем в Барнауле +17…+19 градусов. Ветер северо-восточный, 10-15 метров в секунду.
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