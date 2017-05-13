Фото: vk.com/barneos22
41-летняя женщина, пострадавшая при падении автомобиля с моста в Барнауле в районе улицы Кулагина, скончалась от полученных повреждений в "городской больнице №1", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что 26-летний водитель, а также две пассажирки 23-х и 39-ти лет получили телесные повреждения и были госпитализированы в "горбольницу №1".
Напомним, авария произошла в ночь на субботу, 13 мая, в 2:30. Полицейские установили, что водитель Renault Logan ехал по проспекту Калинина от улицы Кулагина в сторону улицы Сизова, не справился с управлением, в результате чего автомобиль наехал на металлическое ограждение и упал с моста.
В данный момент правоохранители проводят проверку по факту ДТП.
Комментарии
давно у нас машины с мостов не падали
Извозчик частный-водятел опасный!
Мост бывает либо через реку, либо во рту. Это путепровод.
Главный редактор,Вы вообще читаете,то что пишут Ваши "корреспонденты"? Чушь полная?нет ни логики,ни смысла, и,к тому же, грамматические ошибки в текстах периодически появляются. Кошмар!