Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 230 квадратных метров на участке в 22 сотки продают в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом за 16,5 миллионов рублей, сказано в сообщении на сайте Avito.ru.
"Продам дом в элитном коттеджном поселке Фирсова Слобода — 1. Участок в живописном месте. В тупике. Сосны на территории", — говорится в объявлении.
На первом этаже коттеджа расположены прихожая, санузел, кухня-гостиная, терраса, гостевая спальня, топочная. На втором этаже находятся три спальни, два санузла, гардеробная и кабинет.
Что касается самого поселка, где расположено жилье, то он имеет охрану, систему видеонаблюдения, асфальтированные дороги.
На территории также имеется детская площадка, водоем.
Комментарии
Поселок настолько элитарен, что засажен газонной травой из красной книги и за его пострижку конский штраф?