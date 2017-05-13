Фото: letzflyaway.com
Полторы сотни пассажиров самолета Boeing 737 австрийской авиакомпании Niki, который выполнял рейс из аэропорта Кёльн/Бонн на Майорку, эвакуировали в пятницу, 12 мая, за несколько минут до взлета. Эвакуация произошла из-за того, что пассажиры подслушали разговор одного из находившихся на борту, пишет ТАСС со ссылкой на газету Express.
Представитель полиции отметил, что два пассажира незадолго до взлета покинули борт самолета и поделились опасениями из-за содержания услышанного в салоне разговора с сотрудниками авиакомпании. О чем конкретно шла речь, неизвестно, однако полицейский отметил, что сбежавшие пассажиры отказались возвращаться на места из-за услышанного.
В итоге всех 167 пассажиров, которые находились в самолете, эвакуировали и разместили в зале ожидания. Их багаж отправили на досмотр. Только через несколько часов самолет с большим опозданием вылетел на Майорку, поскольку ни среди пассажиров, ни в багаже ничего подозрительного не нашли.
Комментарии
Зачем пассажиров эвакуировали в ФРГ?
Ничего не понятно...Амик,что Вы вообще хотели сказать?