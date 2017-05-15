Фото: kpi.ua
Сезон отключения горячей воды стартует в Барнауле в понедельник, 15 мая. Первыми теплого водоснабжения лишатся горожане, которых обслуживает ТЭЦ-3.
Так, с 15 по 24 мая на сетях этой теплоэлектроцентрали пройдут гидравлические испытания. После этого выявленные повреждения будут ремонтировать. Ремонтно-восстановительная кампания стартует 25 мая и продлится до 7 июня.
Весь этот период горячая вода будет отсутствовать в 1321 многоквартирном жилом доме. Также под отключение попадут 106 учреждений образования и здравоохранения.
При этом ранее в Барнаульском филиале Сибирской генерирующей компании подчеркивали, что специалисты сделают все для того, чтобы как можно раньше вернуть горячую воду потребителям.
В Индустриальном районе под отключение попадут дома в границах улиц:
- Трактовая;
- Павловский тракт;
- Попова;
- Антона Петрова;
- Малахова;
- Власихинская;
- поселки Новосиликатный, Урожайный и Спутник.
В Ленинском районе под отключение попадут дома в границах улиц:
- Антона Петрова;
- Солнечная Поляна;
- Юрина;
- Георгия Исакова;
- Малахова;
- 2-я Северо-Западная;
- Советской Армии.
В Железнодорожном районе под отключение попадут дома по Георгия Исакова в границах 2-я Северо-Западная — Северо-Западная.
В центральной части города в этот период не будет горячей воды в домах на улицах:
- Папанинцев;
- Челюскинцев;
- Молодежная;
- Ядринцева;
- проспект Строителей;
- проспект Социалистический;
- в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, проспект Красноармейский, Гоголя, проспект Комсомольский, Партизанская, проспект Ленина, Димитрова.
После этого работы будут проводиться по контуру ТЭЦ-2. Опрессовка здесь начнется 19 июня и будет проходить до 28 июня. Затем стартуют ремонтные работы на сетях, которые завершатся 12 июля.
Комментарии
держитесь, скоро зима
Правильно, почему бы и не отключить. Если бы в Барнауле жили люди, как в Москве, может бы и позаботились, а так хрен с ним что на улицу +1 будет... Сибиряки не мерзнут)
Что за приматы?! Поставьте водонагреватель уже у себя в доме/квартире и не визжите каждый раз при отключении воды. Как дети малые.